Zvečer načrtovan ponoven zagon Neka in priključitev v omrežje

Krško, 30. decembra - Sistematičen pregled in testiranje Nuklearne elektrarne Krško (Nek) je pokazal, da v torkovem potresu ni bila poškodovana, vsi preverjeni sistemi pa so funkcionalni. Zvečer načrtujejo ponovni zagon elektrarne in priključitev v omrežje, do takrat pa bodo potekali postopki zagona in testiranja reaktorja ter ostalih sistemov, so sporočili iz družbe.