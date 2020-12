Kitajska in EU z načelnim dogovorom o investicijskem sporazumu

Bruselj, 30. decembra - EU in Kitajska sta po sedmih letih pogajanj dosegli načelni dogovor o celovitem investicijskem sporazumu, je sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Politični del dogovora so zapečatili danes v videokonferenci na najvišji ravni, na kateri so evropski voditelji govorili s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom.