V Rusiji Navalnega preiskujejo zaradi domnevne zlorabe donacij

Moskva, 30. decembra - Ruske oblasti so proti opozicijskemu voditelju Alekseju Navalnemu sprožile preiskavo zaradi domnevne zlorabe sredstev, ki so jih njegove neprofitne organizacije zbrale z donacijami. Sumijo, da je 356 milijonov rubljev (3,9 milijona evrov) porabil za lastne stroške. Navalni je v odzivu dejal, da si je to izmislil ruski predsednik Vladimir Putin.