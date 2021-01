Marko Mušič za STA: Moj odnos do Plečnika je predvsem ustvarjalno intoniran

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 13. januarja - Dobitnik Prešernove nagrade za življenjsko delo, arhitekt Marko Mušič, je v dopisnem intervjuju za STA med drugim obudil spomin na očeta, arhitekta Marjana Mušiča in obdobje ustvarjalnega zanosa v 60. in 70. letih. Spregovoril je tudi o načrtih za NUK II. in o svojem, predvsem ustvarjalno intoniranem, odnosu do arhitekta Jožeta Plečnika.