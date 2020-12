Glasovanje o sedmem protikoronskem zakonu: 50 za, 7 proti

Ljubljana, 29. decembra - Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covida-19 je v današnjem glasovanju v DZ podprlo 50 poslancev - poleg koalicijskih tudi poslanci DeSUS, SNS in narodnosti. Proti so glasovali poslanci Levice, poslanci SD, LMŠ in SAB pa so se glasovanja vzdržali.