O večji škodi po potresu v Sloveniji ne poročajo

Maribor, 29. decembra - Uprava za zaščito in reševanje o večji škodi po današnjem močnem potresu z epicentrom na Hrvaškem ne poroča. Regijske izpostave še zbirajo podatke, prejeli so precej klicev občanov. Največ manjše škode je bilo po doslej zbranih informacijah na območju Posavja, nekaj je je tudi na območju Podravja in celjske regije.