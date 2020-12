Zagrebčane potres znova pregnal na ulice

piše dopisnik STA iz Zagreba Goran Ivanović

Zagreb, 29. decembra - Današnji potres z magnitudo 6,4, ki je stresel Petrinjo, so močno čutili tudi prebivalci Zagreba. Številni so ob še živem spominu na marčevski potres prestrašeni zapustili zgradbe in poiskali varno zavetje na prostem. Poročajo o več lažje poškodovanih. Tako kot med marčevskim potresom so največjo škodo utrpele stavbe v središču Zagrebu.