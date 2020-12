Ob hrvaški obali neurje z do šest metrov visokimi valovi

Zagreb/Split, 29. decembra - Hrvaško obalo je ponoči zajelo močno neurje. Zabeležili so do šest metrov visoke valove, ki so poplavili dele številnih dalmatinskih mest. Poškodovali so tudi del obale na območju Dubrovnika ter potopili številna plovila. Neurje je prekinilo ladijske povezave z dalmatinskimi otoki.