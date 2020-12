Obeta se dodatna izjema pri upravičenosti do pomoči

Ljubljana, 28. decembra - Odbor DZ za finance bo v predlog sedmega protikoronskega zakona predvidoma vključil določbo, da do pomoči za blažitev posledic epidemije niso upravičena podjetja, ki kršijo vladne odloke. Tako po kršenju pravil na Krvavcu predlagajo v SDS in NSi, z nekaj zadržki pa so dopolnilu s takšno vsebino naklonjeni tudi v preostalih poslanskih skupinah.