Sindikat Glosa opozarja na sporno kadrovanje v JSKD

Ljubljana, 28. decembra - Sindikat Glosa je na vlado in na ministrstvo za kulturo naslovil pismo, v katerem opozarja na kadrovske rošade v Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD). Kot so zapisali, že dlje časa pozivajo k imenovanju direktorja JSKD, saj se mandat izteče konec leta. Namesto imenovanja so za vodenje pooblastili članico nadzornega sveta JSKD.