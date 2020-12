Morje poplavilo najnižje dele Pirana

Piran, 28. decembra - Kmalu po 9. uri so v Piranu sprožili sireno zaradi močnega plimovanja in močnega juga. Kot je za STA pojasnil poveljnik tamkajšnje civilne zaščite Robert Zirnstein, je voda na posameznih mestih poplavila najnižje dele mesta. Jugo se krepi, zato so postavili baražo, gasilci in pripadniki civilne zaščite pa so v pripravljenosti.