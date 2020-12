V Bovcu po letih prizadevanj dobili ortodontijo

Bovec, 28. decembra - Ministrstvo za zdravje je po več letih prizadevanj odobrilo koncesijo in dodatni program za ortodontsko zdravljenje otrok in mladostnikov na napotnico v Bovcu. Doslej so se morali otroci iz Bovca na tovrstno zdravljenje voziti v oddaljene ambulante v Novo Gorico oziroma Tolmin.