V družinski tragediji v okolici Ptuja trije mrtvi

Ptuj, 25. decembra - V okolici Ptuja je popoldne prišlo do družinske tragedije, v kateri so umrli 61-letni moški ter ženski, stari 58 in 35 let. Vsi trije so v sorodstvenem razmerju, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Policisti so odvzeli prostost njihovemu sorodniku, 35-letnemu moškemu, ki je bil odpeljan v bolnišnico.