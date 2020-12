Ministri v prazničnih poslanicah prebivalcem zaželeli mirnejše leto 2021

Ljubljana, 24. decembra - Ob praznikih so se ministri ozrli na minilo leto in izrazili lepe želje za prihodnjega. V prazničnih poslanicah so poudarili pomen sodelovanja, iskanja rešitev in skupnosti. Prebivalcem so zaželeli, da bi premagali epidemijo koronavirusa in da bi bilo prihodnje leto mirnejše. Poslanice pa so pripravili tudi v nekaterih strankah.