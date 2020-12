Tovornjaki se bodo lahko iz Velike Britanije vračali tudi za božič

Dover, 24. decembra - Meja med Francijo in Veliko Britanijo bo ostala odprta najmanj še za božič, da bi vsem tovornim vozilom, ki so obtičala v koloni, omogočili odhod z Otoka, je danes sporočil britanski minister za promet Grant Shapps. Da je to nujno, je danes opozorila tudi evropska komisarka za promet Adina Valean, ki je za prometno blokado okrivila Francijo.