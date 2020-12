Večer: Višji sodniki Rotniku potrdili kazen za tatvino dokumenta

Celje, 24. decembra - Celjski višji sodniki so potrdili kazen nekdanjemu direktorju Termoelektrarne Šoštanj Urošu Rotniku za kaznivo dejanje tatvine dokumenta na finančni upravi. Sodišče je tako potrdilo prvostopenjsko sodbo in Rotnika pravnomočno obsodilo na pogojno kazen 10 mesecev s preizkusno dobo dveh let, danes poroča časnik Večer.