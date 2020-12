Hrvaško novinarsko društvo kritično do premierja Plenkovića zaradi poskusa vplivanja na medije

Zagreb, 24. decembra - Obnašanje hrvaškega premierja Andreja Plenkovića je škandalozno, je v današnjem sporočilu za javnost ocenilo hrvaško novinarsko društvo (HND), ki je bilo kritično do njegovega "bahavega" obnašanja do novinarjev in medijev na sredini novinarski konferenci. Ob tem poudarjajo, da ni prvič, da Plenković "predava" medijem.