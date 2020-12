Dnevnik: Povzročitelju nesreče, v kateri so umrli trije migranti, pet let in pol zapora

Ljubljana, 24. decembra - Sodišče je bosanskega državljana Izudina Muminovića, ki je lani z osmimi sirskimi migranti in pastorkom v avtu povzročil hudo prometno nesrečo, v kateri so umrli trije mladi sirski prebežniki, obsodilo na pet let in pol zapora ter 2500 evrov denarne kazni. Moškemu je tudi za dve leti prepovedalo vožnjo z vozili B kategorije, je poročal Dnevnik.