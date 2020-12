Odprte le najnujnejše trgovine, začasno sproščeno gibanje med občinami

Ljubljana, 24. decembra - Od danes so znova zaprte trgovine, ki ne ponujajo najnujnejših potrebščin, v veljavi pa so tudi omejitve za storitvene dejavnosti. Javni potniški promet bo obratoval, tudi med božično-novoletnimi prazniki. Od danes opoldne do petka do 20. ure bo dovoljeno gibanje med občinami in regijami.