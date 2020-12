Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 23. decembra - Vlada je na današnji seji podala soglasje k letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2021, ki ga je pripravil Slovenski državni holding (SDH). Seznanila se je z zimsko gospodarsko napovedjo Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) in do konca marca podaljšala ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19.