Umrla dramska igralka Nika Juvan - Kalan

Ljubljana, 23. decembra - V 91. letu se je poslovila dramska in filmska igralka Nika Juvan - Kalan, dolgoletna članica Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL), s katerim je sodelovala vse do upokojitve. Nastopala je tako v klasičnih kot v sodobnih dramah in ustvarila več kot 90 vlog. Za svoje delo v gledališču je bila nagrajena s Severjevo in Župančičevo nagrado.