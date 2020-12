Božični sloni na Tajskem z darili osrečujejo otroke

Bangkok, 23. decembra - Na Tajskem so danes sloni, oblečeni v božičke, osrečevali otroke v okolici Bangkoka. S svojimi rilci so delili darilne pakete zaščitnih mask. Tudi jezdeci slonov so imeli na glavah božične kape, da bi pričarali čim bolj praznično vzdušje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.