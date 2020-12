V mariborskem lutkovnem gledališču Rumi in kapitan

Maribor, 23. decembra - V organizaciji Lutkovnega gledališča Maribor (LGM) bo danes spletna premiera lutkovne predstave za najmlajše občinstvo Rumi in kapitan. Nastala je po istoimenski pesnitvi Saše Pavček, ki "vabi na plovbo po gladini življenjskih preizkušenj, kjer valove strahu, godrnjanja in sebičnosti premaga mirna gladina poguma, srčnosti in ljubezni".