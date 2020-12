Organizacije s področja zdravstvene nege pozivajo k ureditvi razmer

Ljubljana, 22. decembra - Krovne organizacije in sindikati s področja zdravstvene nege so v pismu predsedniku vlade Janezu Janši in ministrstvu za zdravje opozorile na kadrovsko podhranjenost, neprimerne delovne pogoje in nedostojno plačilo. Spomnili so, da so že večkrat ponudili pomoč pri iskanju rešitev. Pričakujejo srečanje, na katerem bodo poiskali rešitve.