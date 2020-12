NLB z vsemi dovoljenji za prevzem srbske Komercijalne banke

Ljubljana/Beograd, 22. decembra - NLB je pridobila vsa zahtevana dovoljenja relevantnih nadzornih organov, kot to določa februarja podpisana pogodba o nakupu 83,3-odstotnega deleža srbske Komercijalne banke, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz največje slovenske banke. Prevzem bo predvidoma zaključen do konca leta, so dodali.