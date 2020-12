Ministrstvo z natečajem išče kreativno zasnovo za nagrado zlata čebela

Ljubljana, 22. decembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo javni natečaj za izbor kreativne zasnove in načrta simbolnega predmeta za nagrado zlata čebela. Odprti, anonimni natečaj naslavlja vse "zainteresirane avtorsko, tehnično in organizacijsko usposobljene državljane", najboljše tri predloge pa bo izbrala strokovna žirija.