V Projektnem prostoru DUM razstava Lepe znanosti Nike Špan

Ljubljana, 23. decembra - V Projektnem prostoru Društva umetnikov (DUM) so pripravili razstavo vizualne umetnice Nike Špan z naslovom Lepe znanosti. "Znanosti so res 'lepe' in je njihovo soočenje z umetnostjo lahko izrednega pomena za vprašanje, od kod sama umetnost črpa moč lastnega argumenta," je zapisal kustos Vladimir Vidmar. Razstava bo na ogled do 21. januarja.