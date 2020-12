Za kanalizacijska projekta v občinah Slovenske Konjice in Krško 3,3 milijona evrov kohezijskih sredstev

Ljubljana/Slovenske Konjice/Krško, 21. decembra - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je danes izdala odločitvi o finančni podpori za projekta gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občinah Slovenske Konjice in Krško. Za projekta v skupni vrednosti 7,6 milijona evrov bo tako iz Kohezijskega sklada namenjenih 3,3 milijona evrov.