Tožilstvo za Noviča v tretjem sojenju predlaga 25 let zaporne kazni

Ljubljana, 21. decembra - Tretje sojenje Milku Noviču za očitke o umoru nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika leta 2014 se bliža koncu. Danes dopoldne in del popoldneva so na Okrožnem sodišču v Ljubljani v tej zadevi potekale zaključne besede, ob predvidoma 15. uri sledi izrek sodbe. Tožilstvo za Noviča predlaga 25 let zaporne kazni.