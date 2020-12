Za čebelarje razpisanih 216.000 evrov nepovratnih sredstev

Ljubljana, 21. decembra - Za čebelarje sta na voljo razpisa, katerih skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 216.000 evrov. Gre za razpisa za oddajo vlog pri ukrepu tehnična pomoč čebelarjem in ukrepu racionalizacija sezonske selitve panjev, so danes sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.