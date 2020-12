Evropske borze zaradi ustavljenega prometa z Otokom uvodoma z velikimi padci

London/Frankfurt/Pariz, 21. decembra - Indeksi na osrednjih evropskih borzah so v začetku današnjega trgovanja beležili velike padce, potem ko je odjeknila novica, da so v Veliki Britaniji potrdili obstoj novega seva koronavirusa, ki se širi bistveno hitreje od ostalih. Več držav je zaradi tega z Otokom že ustavilo promet. V primerjavi z dolarjem in evrom pada tudi vrednost funta.