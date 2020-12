Pogrešanega 39-letnega planinca tudi danes iskali zaman

Kranj, 20. decembra - Na območju Grintovca so gorski reševalci tudi danes zaman iskali 39-letnega planinca z območja Dolenjske, ki ga pogrešajo od petka od 10. ure, ko se je nazadnje javil. Današnje razmere so bile za iskanje, ki je potekalo peš, zelo zahtevne, saj sta ga ovirala megla in spolzek teren. Iskali so tudi z dronom.