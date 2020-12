V občini Radenci zdaj zaplet zaradi spomenika NOB

Radenci, 19. decembra - V občini Radenci se je znova zapletlo med nekaterimi občani in predstavniki borcev ter županom Romanom Leljakom. Očitajo mu, da je dal premestiti spomenik NOB brez pogovorov z občani in borci, Leljak pa pravi, da je sklep sprejel občinski svet in da so se s tem strinjali tudi borci.