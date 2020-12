Usoda ptujskega urgentnega centra še vedno negotova

Ptuj, 19. decembra - Usoda gradnje ptujskega urgentnega centra tudi po desetletju poskusov bolnišnice, ki edina za to pred leti ni prejela evropskega denarja, še naprej ni jasna. Tako je kljub temu, da so prav tako edini v Sloveniji že pred tremi leti uspeli zbrati okoli 600.000 evrov, ki so jih prispevale občine Spodnjega Podravja in tamkajšnja podjetja.