Tedenski pregled - svet od 18. do 24. 12.

Ljubljana, 25. decembra - V EU je bilo odobreno prvo cepivo proti novemu koronavirusu. Evropske države so sicer pred prazniki večinoma zaostrile ukrepe, več jih je tudi prekinilo prometne povezave z Veliko Britanijo, kjer so zaznali nov sev virusa, ki se zelo hitro širi. EU in Združeno kraljestvo pa sta končno dosegla dogovor o prihodnjih odnosih po brexitu.