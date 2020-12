DeSUS že obvestila Janšo o izstopu iz koalicije

Ljubljana, 17. decembra - Stranka DeSUS je po elektronski pošti že obvestila premierja Janeza Janšo, da je z današnjim dnem izstopila iz koalicije, so za STA povedali v stranki. Premierju so pojasnili, da je svet stranke tak sklep sprejel s 37 glasovi za in brez glasu proti. Dva ministra DeSUS sicer za zdaj ostajata v vladi, saj v stranki odločitev o njima prepuščajo Janši.