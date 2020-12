V ZDA novembra tretja zaporedna mesečna rast novih stanovanjskih gradbenih projektov

Washington, 17. decembra - V ZDA so novembra začeli graditi 1,2 odstotka več stanovanjskih objektov kot oktobra oziroma na letni ravni skupaj 1,55 milijona stanovanjskih hiš in blokov. To je 13 odstotkov več kot novembra lani, poroča ministrstvo za trgovino ZDA, ki je sicer podatke za oktober nekoliko znižalo z 1,530 na 1,528 milijona enot.