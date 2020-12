Založniki in knjigotržci pozvali k ponovnemu odprtju knjigarn

Ljubljana, 17. decembra - Upravni odbor Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev je na vlado naslovil pobudo za čimprejšnje ponovno odprtje knjigarn. Kot so zapisali, knjigarne predstavljajo zelo nizko tveganje za širjenje okužb, zagotovo pa ne višje od prodajaln, ki so trenutno med izjemami.