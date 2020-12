Vlada: Noben predpis, izdan na podlagi epidemioloških razmer v državi, ne ovira izvajanja referendumov in volitev

Ljubljana, 17. decembra - Vlada je sprejela mnenje o zahtevi za oceno ustavnosti zakona o referendumu in o ljudski iniciativi in zakona o lokalni samoupravi. Noben predpis, izdan na podlagi epidemioloških razmer v državi, ne ovira izvajanja referendumov in volitev, so sporočili po sredini seji vlade. Prav tako ni pravne podlage za izvedbo elektronskega glasovanja.