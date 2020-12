Soboški policisti nasilneža obvladali šele s prisilnimi sredstvi

Murska Sobota, 16. decembra - Soboški policisti so v torek zvečer zaradi suma kršitve po zakonu o nalezljivih boleznih skušali preveriti identiteto občana. Ta jih sprva ni upošteval, nato pa je policista udaril, zato so uporabili prisilna sredstva. V njegovem nahrbtniku pa so nato našli še pištolo z naboji, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.