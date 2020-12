Na Kaninu zaradi izpada elektrike ne morejo zagnati naprav

Bovec, 16. decembra - Najvišje ležeče slovensko smučišče na Kaninu se že dva tedna šibi pod težo snega in po nedavni sprostitvi epidemioloških ukrepov bi lahko končno zagnali naprave, a se to ni zgodilo. Prišlo je namreč do izpada električnega napajanja med postajama C in D krožnokabinske žičnice. Napako so medtem odkrili in vzdrževalci so se danes odpravili tja.