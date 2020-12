IPC že sprejel smernice za paraolimijske igre v letih 2024 in 2026

London, 16. decembra - Izvršni odbor Mednarodnega paraolimpijskega komiteja (IPC) je sprejel smernice programa za igre v Parizu 2024 in Cortini in Milanu 2026, so sporočili iz krovne mednarodne zveze za šport invalidov. Obravnavali pa so tudi naslednje igre v Tokiu 2020, predvsem njihov zdravstveni vidik zaradi pandemije novega koronavirusa.