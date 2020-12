Na Madžarskem istospolnim osebam prepovedali posvojitev, spol določen ob rojstvu

Budimpešta, 15. decembra - Madžarski parlament je danes sprejel zakon in ustavni dopolnili, s katerimi so dodatno omejili pravice oseb LGBTQ. S spremembami so istospolnim parom dejansko prepovedali posvojitev otroka, v ustavo pa dodali, da je spol osebe določen ob rojstvu in ga ni mogoče spremeniti.