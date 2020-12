Glavaš: Investicije v SV pozitiven signal pripadnicam in pripadnikom

Ljubljana, 14. decembra - Pripravljenost investirati v Slovensko vojsko načelnik Generalštaba Slovenske vojske (SV) Robert Glavaš razume kot "pripravljenost investirati v nacionalno obrambo, ki bi sočasno omogočala verodostojno deljenje bremen znotraj zavezništva". "In nenazadnje je to tudi pozitiven signal pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske," je poudaril za STA.