Predsednik DZ ob sprejemu luči miru izpostavil sporočilo miru in človekoljubnosti

Ljubljana, 14. decembra - Predstavniki skavtskih organizacij so plamen luči miru iz Betlehema danes prinesli v DZ. Predsednik DZ Igor Zorčič je ob sprejemu plamena poudaril, da je poleg širjenja sporočila miru pomembna predvsem človekoljubna plat te akcije, ki je tradicionalno namenjena pomoči socialno ogroženim otrokom in njihovim družinam, so sporočili iz DZ.