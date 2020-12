Nekdanjemu načelniku Ostermanu zlata medalja Slovenske vojske

Ljubljana, 14. decembra - Minister za obrambo Matej Tonin je danes nekdanjemu načelniku Generalštaba Slovenske vojske Andreju Ostermanu izročil zlato medaljo Slovenske vojske. Tonin se je Ostermanu zahvalil za velik prispevek k izgradnji in razvoju vojske, v to poslanstvo je bil namreč aktivno vključen vse od začetka, so zapisali na ministrstvu za obrambo (Mors).