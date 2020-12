Umrl snemalec in mojster črno-bele fotografije Ivan Marinček - Žan

Ljubljana, 14. decembra - V 99. letu je umrl mojster črno-bele fotografije Ivan Marinček - Žan, ki je kot snemalec in montažer sodeloval pri postavljanju temeljev slovenske kinematografije, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra. Kot direktor fotografije je posnel 17 celovečercev, njegova filmografija pa obsega več kot 80 kratkih, dokumentarnih in igranih filmov.