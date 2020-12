Hekerji napadli ameriške vladne ustanove

Washington, 14. decembra - Več ameriških vladnih ustanov in agencij je bilo tarča hekerskih napadov, so v nedeljo poročali ameriški mediji. Napade, ki naj bi se odvijali že nekaj mesecev, so potrdili tudi predstavniki ameriške administracije. Kot navaja Washington Post, naj bi šlo za hekerski napad ruske obveščevalne službe SVR.