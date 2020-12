Na protestih v Belorusiji znova številne aretacije

Minsk, 13. decembra - V številnih mestih v Belorusiji se je danes protestov proti režimu Aleksandra Lukašenka udeležilo več tisoč ljudi. V prestolnici Minsk in njegovih predmestjih so protestniki organizirali najmanj sto ločenih shodov, s to strategijo pa se skušajo izogniti nasilnemu posredovanju varnostnih sil. Te so kljub temu aretirale več kot 130 ljudi.