V delovni nesreči v Dobrovljah umrl 59-letnik

Mozirje, 10. decembra - V Dobrovljah pri Mozirju je v sredo nekaj pred 20. uro prišlo do delovne nesreče, v kateri je umrl 59-letni moški. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo ter pomagali ekipi nujne medicinske pomoči Mozirje in pogrebni službi. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.